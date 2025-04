Volley, l'Under 16 femminile dell'Albenga conquista il campionato territoriale Ponente

Domenica 6 aprile 2025, nel palazzetto dello sport di Leca ad Albenga si è svolta la giornata conclusiva del campionato territoriale Ponente (province di Savona e Imperia) under 16 femminile che ha visto la meritata vittoria delle ragazze dell'Albenga Volley.

La finale con le pari età dell'Albisola è stata una partita entusiasmante, combattuta e ben giocata da entrambe le formazioni, come dimostra il punteggio finale di 3 set a 1 ( 25-17; 18-25; 25-23; 25-22). Questa vittoria arriva al culmine di una stagione, lunga e faticosa, ma con una costante crescita tecnica, fisica e di gruppo, grazie all'instancabile lavoro in palestra dei tecnici Mattia Antola, Mario Ozenda e Sandro De Angeli.

"Un plauso particolare anche a chi ha accompagnato in tutto il percorso la squadra, ha sofferto e gioito con ognuna di loro e non ha mai fatto mancare il supporto: la super dirigente Laura Cha - sottolineano dalla società ingauna - Ora non si può certo dormire sugli allori, bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare al meglio per affrontare la fase regionale. Sicuramente non mancherà l'impegno e la voglia di dimostrare ancora il proprio valore. D' altronde sono anni che ad Albenga non si molla mai... Fino alla fine".