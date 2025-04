Volley. Il titolo Under 19 va alla Colombo, il fotoservizio di Bruno Oliveri

Si sono svolte domenica scorsa le finali regionali dell'Under 19 maschile. Nella prima semifinale giocata al Palasport di Celle Ligure si sono affrontate la Colombo Volley e il Volley Finale. La partita è stata combattuta solo per due set, il primo vinto dalla compagine genovese 25 a 17, nel secondo si sono imposti i finalesi 25 a 20, dopo di che i ragazzi del coach Ferrari si sono imposti con un doppio 25 a 15. Decisamente più combattuta la seconda semifinale disputata al Pala Volley di Savona, fra la compagine valbormidese della O.C.M. I. Carcare e gli spezzini del VDM Logisteel. Il Valdimagra si aggiudica il primo set 25 a 23, poi i biancorossi prendono le misure agli avversari e pareggiano i conti 26 a 24, il sostanziale equilibrio fra le due formazioni vede comunque sempre primeggiare i ragazzi di Durante che si impongono 25 a 21 e 27 a 25. Le finali vengono disputate nella palestra di via delle Trincee, decisamente troppo limitata per poter contenere tutto il pubblico presente e l'esuberanza agonistica espressa dalle quattro formazioni. La finalina terzo quarto posto si è disputata al meglio dei tre set e il Volley Finale di Parodi si è aggiudicato il gradino più basso del podio battendo agevolmente gli spezzini di Dazzi coach del Valdimagra Logisteel 2 a 0 con i parziali di 25 a 21 e 25 a 19. Anche la finale ha visto prevalere nettamente nel risultato la formazione della Colombo Volley, anche se sul campo per lunghi tratti i due sestetti hanno giocato alla pari. Fisicamente più prestanti e bravi a reggere alla tensione di una finale i genovesi hanno chiuso con un 3 a 0 con i parziali di 25 a 16, 25 a 20 e 25 a 12. Al termine grande gioia e soddisfazione per l'ambito titolo regionale conseguito, che permetterà ai ragazzi della Colombo Volley Progetto Voltri di partecipare a metà maggio a Termoli alla fase finale nazionale. Al termine il presidente regionale FIPAV Paolo Bassi ha premiato le tre formazioni salite sul podio.