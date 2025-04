Pallavolo: sconfitta ma salvezza matematica per le ragazze del Vtat Corradini Arma nel campionato di Serie D

Sconfitta per 3-1 in serie D per le ragazze del Vtat Corradini Arma Taggia in casa della seconda in classifica, le savonesi del Sabazia. Dopo un primo set vinto dal Vtat, le padroni di casa impongono il loro gioco e si aggiudicano l’intera posta in palio. Note positive comunque, grazie anche alla salvezza acquisita con tre giornate di anticipo, che ha visto l’esordio in campo di alcune giovani ragazze del 2010, frutto del lavoro dello staff tecnico in sintonia con il progetto voluto dalla società, in primis dal presidente Vincenzo Brunacci. Domenica prossima ultima partita della regular season tra le mura amiche contro il Celle Varazze alle 19.30.

Ancora una vittoria per le ragazze della Terza Divisione sul campo della Pallavolo Mazzucchelli Sanremo. 3-0 il risultato finale con i parziali di 25/20 - 25/15 - 25/17. Prossimo e ultima partita del girone, martedì 22 aprile alle 18.30 contro l’Imperia Volley.