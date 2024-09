Calcio, Carcarese. Finalmente squarci di sereno per Mattia Poggi: "Dedico alla mia famiglia il gol vittoria contro il Bragno" (VIDEO)

“Sono super felice per il gol, lo dedico ai miei genitori e a mio fratello Federico che mi sono stati vicini durante il mio infortunio. Sono contentissimo per me e soprattutto per la squadra, era importante vincere fin dall’inizio, in particolare il derby. Il Bragno ci ha messo in difficoltà, è un’ottima squadra. Sapevamo di giocare contro un avversario preparato e su campo ostico, di dover stare attenti sui duelli e sulle seconde palle, abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister e siamo riusciti a vincere. Domenica prossima con la Sampierdarenese dovremo cercare di fare la partita e portare a casa i tre punti”

Bomber Mattia Poggi segna nel derby il gol decisivo, le sue parole dopo la vittoria al Ponzo ai canali ufficiali biancorossi: