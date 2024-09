La lettera alla redazione: "Inopportuno scendere in campo in Prima Categoria il 5 gennaio, nelle vacanze natalizie bisognerebbe riposarsi"

La calendarizzazione delle sfide di coppa e campionato rappresenta da sempre uno dei temi più dibattuti da giocatori, tecnici e addetti ai lavori.

Anche Matteo Ognjanovic, pilastro difensivo del Dego, ha voluto esprimere il proprio pensiero al riguardo:

"Giusto qualche settimana fa al mare, davanti ad una birra, insieme ai miei amici Gian e Ricky si faceva un bel discorso da vecchi e si commentava su come nel lavoro, nello sport e nella vita in generale ci sia mancanza di competenza e buon senso.

Finalmente venerdì 13 settembre esce il calendario del lungo, a mio parere molto lungo, campionato di Prima Categoria e la mia attenzione cade sulla quattordicesima giornata, datata 5 gennaio 2025.

Io posso anche capire che chi fa il calendario possa non aver mai giocato o magari possa aver giocato in categorie superiori dove ad un bel rimborso spese corrisponde ovviamente un certo impegno, ma basterebbe del buon senso per capire che in Prima Categoria la maggior parte dei giocatori gioca per piacere, si fanno comunque dei sacrifici, anche se non ce lo ordina il medico, è vero, indi per cui sarebbe sensato se le vacanze di Natale venissero usate per riposarsi e passare del tempo in famiglia e in amicizia, non di certo al freddo al campo ad allenarsi. Perché se il 5 gennaio si gioca allora occorre allenarsi, perché a nessuno piace perdere, a nessuno piace fare figuracce, a nessuno piace farsi male.

Ormai è il campionato è alla porte e per quest anno è andata così. Io il prossimo anno smetterò, anche se qualcuno non ci crede, ma cara signora federazione accetta il consiglio di un vecchio giocatore e il prossimo anno usate il buon senso.