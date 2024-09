Rari Nantes Savona. Da piazza Pertini al Sabadell, un pieno di energia in vista della prima di Champions

Fare quattro passi a bordo palco, per captare le sensazioni a microfoni spenti, è stato il modo migliore per percepire il clima che si respira all'interno della Rari Nantes Savona.



Con l'arrivo di Merkulov e il rientro degli olimpionici Bruni e Nicosia, i ranghi biancorossi, guidati da coach Angelini, sono ormai completi. Il tecnico ha quindi potuto alzare ulteriormente i giri di una preparazione martellante, tra allenamenti doppi e amichevoli interne.



Tanti ragazzi hanno simpaticamente scherzato sui ritmi imposti dal tecnico savonese, in un clima di sorrisi e complicità reciproca, accompagnati però da una profonda professionalità di base.



Nello spogliatoio il doppio binario campionato - Champions affascina, ma è altrettanto profonda la consapevolezza di come ogni stilla di sudore sarà necessaria per poter vedere in acqua una Rari competitiva.



La percezione di far parte di un team forte si respira a piene mani in ogni componente, ma previsioni o inutili salti in avanti, di fatto, sono stati banditi. Recco alla fine avrà comunque una squadra all'altezza, senza dimenticare come tante realtà sull'intero arco nazionale hanno comunque provveduto a rinforzare i propri organici. Per farsi un'idea chiara dei valori in campo, quindi, ci vorrà tempo.



L'eco dell'abbraccio di piazza Pertini è però ancora vivo nello spogliatoio: il vernissage nel cuore di Savona ha infatti rappresentato un passaggio prezioso per ribadire l'importanza del sodalizio biancorosso all'interno del movimento sportivo cittadino.



Presentato da Laura Sicco, ogni giocatore ha avuto modo di godersi la propria dose di applausi, senza dimenticare l'elegante e prestigiosa presenza di Novella Calligaris, delle autorità politico-sportive e delle ragazze e dei ragazzi che, nell'ambito del nuoto artistico e della pallanuoto hanno tenuto alti i colori savonesi a Parigi 2024.



Tutte energie focalizzate verso il primo e fondamentale appuntamento in acqua: il prossimo 9 ottobre alle 20:00 l'esordio assoluto sarà in Champions League in una partita contro il Sabadell che potrà dire molto per gli equilbri interni al girone D (Primorac e Olimpiacos saranno le altre due rivali).



Vedere una Zanelli gremita sarà di fondamentale importanza, non solo per la spinta propulsiva nei confronti della squadra, ma anche per il prestigio che solo la maggior competizione continentale può e sa regalare.