Calcio, Coppa Italia e Coppa Liguria. Tutti i provvedimenti del Giudice Sportivo

GARE COPPA ITALIA

GARE DEL 21/ 9/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PELLICANO FRANCESCO (TAGGIA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CASSINI STEFANO (TAGGIA)

CASTALDO LUIGI (TAGGIA)

CAVA FRANCESCO NICOL (TAGGIA)

DORANDINI FABIANO ANDRES (TAGGIA)

AMENDOLA FEDERICO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

CARRESE FRANCESCO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

PICCARDO SAMUELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

GARE COPPA LIGURIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ALLENATORI I AMMONIZIONE

DIFFIDA

TULIMIERO MASSIMO (SORI)

GARE DEL 19/ 9/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BERTONATI ALBERTO (RICCO LE RONDINI)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE)

KOUASSI KONAN MARC DONA (RICCO LE RONDINI)

MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS A. (RICCO LE RONDINI)

GARE DEL 20/ 9/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

BASTONI FABIO (CENGIO)

CANAPARO LUCA (CENGIO)

FIORI MATTIA (MALLARE)

LEOTTA MARCO (MALLARE)

PANARO ALESSANDRO (MALLARE)

GARE DEL 21/ 9/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE:

FINO AL 31/10/2024

CROVETTO MASSIMILIANO (RABONA VIA DELLACCIAIO) (sanzione attenuata per la tenuità delle espressioni rivolte al ddg.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

BONATI PIERGIORGIO (ROMITO MAGRA 1922)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TORRISI LEONARDO (BOLZANETESE VIRTUS)

CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)

VOLPE MICHAEL (MASONE)

ALPHA GALLO OUMAR (RABONA VIA DELLACCIAIO)

PARMA NICCOLO (ROMITO MAGRA 1922)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GUGLIELMI MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

TRAVERSARO LORENZO (F.C.LAVAGNA 2.0)

EL ATIKI ABDELLAH (SAVIGNONE)

BARONI FILIPPO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

CODDA PAOLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CUTRIGNELLI CARLO EM. (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BETTALLI NICOLO (ATLETICO QUARTO)

BOTTAZZI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

SUSINI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)

PAPIRI LUCA (BOLZANETESE VIRTUS)

RIDELLA GIACOMO (BORGORATTI)

VINCENZI MATTEO (BORGORATTI)

CAVALLO STEFANO (CA DE RISSI SG)

MINCOLELLI DAVIDE (CA DE RISSI SG)

CALIZZANO RICCARDO (CAMPESE F.B.C.)

NANIA DANIELE (CAMPESE F.B.C.)

OLIVERI DARIO (CAMPESE F.B.C.)

GIACOPELLO DAVIDE (CASARZA LIGURE)

MONTICONE ANDREA (CASARZA LIGURE)

RIGHETTI GIANLUCA (CASARZA LIGURE)

ZOLLA RICCARDO (CASARZA LIGURE)

BINAJ AMARILDO (F.C.LAVAGNA 2.0)

MARCHELLI LUCA (MASONE)

PARODI MATTEO (MASONE)

BRUNO MATTIA (MULTEDO 1930)

MATAROZZO MATTEO (OLIMPIC 1971)

RIZZO ALESSANDRO (OLIMPIC 1971)

CAMOIRANO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

IMPERATO TOMMASO (PRIARUGGIA G.MORA)

DOKU ALTIS (RABONA VIA DELLACCIAIO)

DOUMBIA MONZOMBA (RABONA VIA DELLACCIAIO)

MUSSO FILIPPO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

AZZARO GIACOMO (RIOMAIOR 1965)

BOREAN PAOLO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

CASELLI MANUEL (S.LORENZO DC SANVI GE.)

RAGGIO EDOARDO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

EL ATIKI MOHAMMED (SAVIGNONE)

RATTO LORENZO (SAVIGNONE)

SABRI ANAS (SAVIGNONE)

BACHEROTTI TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

TOMAINI LUCA (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

GARE DEL 22/ 9/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'

AMMENDA Euro 100,00

VADINO FOOTBALL CLUB Per condotta dei propri tifosi i quali rivolgevano al ddg espressioni ingiuriose ed irriguardose; frasi che venivano ripetute anche al termine della gara quando il ddg si dirigeva alla propria vettura.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

POLLIO TIZIANO (ANDORA 1966)

ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)

VENTUROTTI DAVIDE (SANTERENZINA)

BIANCO ANTONIO (VADINO FOOTBALL CLUB)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

DE BONI LEONARDO PAOLO (ANDORA 1966)

FRANCO RICCARDO (ANDORA 1966)

ROSSI FABIO MARIA (ANDORA 1966)

BAIARDI GIULIO (BOLANESE)

BALLO ZOUMANA (BOLANESE)

QUARTIERI TOMMASO (BORGHETTO 1968)

VIGNONE FABIO (BORGHETTO 1968)

DE CILLIS FABRIZIO (CADIMARE CALCIO)

PIAZZA CHRISTOPHER (CADIMARE CALCIO)

ROSSI CESARE SEBASTIA (CADIMARE CALCIO)

GRAGLIA FRANCESCO (IMPERIESE CALCIO)

BIASI ERIK (IRON FOX AMEGLIESE)

CODA ANDREA (IRON FOX AMEGLIESE)

LEONINI LUCA (IRON FOX AMEGLIESE)

BOTTA DAVIDE (LETIMBRO 1945)

PEDRAZZOLI FILIPPO (LETIMBRO 1945)

RIVERA FEDERICO (LETIMBRO 1945)

ASCHERI EDOARDO (ONEGLIA CALCIO)

CACCIO FEDERICO (ONEGLIA CALCIO)

PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

CESTELLI FRANCESCO (QUILIANO&VALLEGGIA)

OLIVIERI MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)

ABBATEMARCO GIOVANNI (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

BENINI DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALB.)

CONDORELLI NICOLO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

DELMONTE TOMMASO (S.FILIPPONERIYEPP ALB.)

FURIO NICCOLO (SANTERENZINA)

SARUBBI FILIPPO (SORI)

GATTUSO SIMONE (VADINO FOOTBALL CLUB)

MASSA DAVIDE (VADINO FOOTBALL CLUB)

GARAVENTA MASSIMILIANO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

GARE DEL 23/ 9/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FRANCESCO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ARCIDIACONO ALESSIO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BOGGIANO MARCO (OLD BOYS RENSEN)

FRANCHINI BRYAN (OLD BOYS RENSEN)

COSTA EDOARDO (OLD BOYS RENSEN)

PAINI GIANLUCA (OLD BOYS RENSEN)

CANEPA SIMONE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

SCAPIN EMANUELE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

VALLARINO JACOPO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)