La palma di bronzo a Gianfranco Pusceddu, il Comitato Paralimpico premia l'impegno del tecnico savonese

L'impegno all'interno del mondo paralimpico ha rappresentato una costante per Gianfranco Pusceddu.

Per il tecnico savonese favorire l'ingresso e l'attività di atleti diversamente abili ha costituito uno dei propri punti focali, soprattutto nell'arco degli ultimi anni.

Un coinvolgimento che il Comitato Italiano Paralimpico, guidato da Luca Pancalli, ha voluto sottolineare conferendo a Pusceddu una delle più importanti onoreficenze dello sport italiano: la palma di bronzo.

La palma può essere infatti conferita ai Tecnici Sportivi che si siano distinti per l’ottenimento, da parte dei loro atleti o squadre, di risultati di alto livello nazionale o internazionale, nonché per il rilevante contributo fornito per l’aggiornamento tecnico e per lo sviluppo dell’attività giovanile.

La consegna avverrà prossimamente, nell'ormai canonico appuntamento organizzato dal Coni.