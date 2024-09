L'annuncio azzurrogranata:

Un altro rinforzo per la rosa di Mister Oliva! Si aggiunge al gruppo, Francesco Tavarone, il forte attaccante classe 2006 proveniente dal Vado F.C. dove ha iniziato nel settore giovanile fino all'esordio in serie D lo scorso anno. Diamo il benvenuto a Francesco, un ragazzo Vadese doc che sarà già a disposizione per la partita di domani contro l'US Letimbro.