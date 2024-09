Calcio, Promozione. Campionato già nel vivo, ecco cosa può raccontare la seconda giornata

E' in rampa di lancio il secondo round del campionato di Promozione.

Il torneo, come raccontato nei giorni scorsi, si profila ad alto tasso di savonesità, con una buona equiparazione tra sfide interne ed esterne.

Nel proprio fortuno giocheranno Albissole, Carcarese, Millesimo e Pontelungo.

I ceramisti attendono un Ceriale lanciatissimo nel corso del precampionato e, complici le filosofie dei tecnici Sarpero e Mambrin, non è escluso che al Faraggiana possa arrivare un buon numero di gol.

Uno solo, ma pesantissimo è stato realizzato domenica scorsa dalla Carcarese a Bragno (ospite oggi del Cella), con i biancorossi pronti a proseguire la serie positiva nell'esordio al Corrent contro la Sampierdarenese.

Dall'esito aperto Millesimo - Sestrese e Pontelungo - Ventimiglia (in posticipo alle 18:30), mentre il Legino tenterà il riscatto immediato in casa della Superba.

Turno esterno, infine, anche per il Finale, infallibile fin dal primo match di Coppa: l'avversario della squadra di Brignoli sarà il Little Club James.

Il programma: