Calcio. La Juniores del Pontelungo è pronta per il campionato, battuto il Cisano nel test infrasettimanale

Successo di prestigio per la formazione Juniores del Pontelungo, i ragazzi di Mister Pulerà hanno superato in un allenamento congiunto la squadra di Seconda Categoria del Cisano con il punteggio di 4 a 2. Un’affermazione di livello per arrivare pronti e rodati all’inizio del nuovo campionato. Un ulteriore passo in avanti per l’U19 granata, che mostra una volta di più gli importanti passi in avanti fatti in questa preparazione estiva.

PONTELUNGO JUNIORES - CISANO 4-2

Orru, Alessi ( 60’ Ferrentino), Galati, Gerini, Protti, Guglielmone, Vannozzi, Buttu, Actis, Cataldo, Salvati( 70’ Giampa’) All. A. Pulera’

RETI: 14’ Gerini, 48’ Ricotta (C), 63’ Protti, 69’ Cataldo rigore, 72’ Caputo (C), 76’ Vannozzi