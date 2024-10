Podismo. Volano le iscrizioni per "La 10 di Vado e Quiliano"

Tutto il meglio del podismo amatoriale ligure, con presenze massicce anche dal Piemonte e arrivi previsti persino da Emilia, Umbria e anche dalla Sicilia. La 10 di Vado e Quiliano in programma domenica a Vado Ligure (SV) si va arricchendo sempre più di nomi e personaggi con la campagna d’iscrizioni che non conosce soste e che arricchisce ogni ora il parco di atleti al via. Non potrebbe essere altrimenti, considerando che la prova sarà Campionato Regionale sulla distanza dei 10 km, festeggiando così nel migliore dei modi il decennale della corsa.

Il percorso, che lo scorso anno portò i nuovi record della corsa degli etiopi Amensisa Likneh Hunegnaw in 31’28” e di Hajer Kahsay Berhe in 33’57”, è stato ratificato dai giudici Fidal. Ad andare a caccia della vittoria e del record anche Francesco Breusa (Cus Torino), uno dei mezzofondisti di punta del movimento azzurro sulle lunghe distanze in pista. I tempi ottenuti saranno quindi validi per il conseguimento del primato personale e per entrare nelle graduatorie della Federazione. Si partirà e si arriverà allo Stadio Chittolina di Vado Ligure con 300 metri da percorrere in pista prima di addentrarsi sulle strade della città sfogandosi sulla Via Aurelia, per l’occasione chiusa al traffico. Tornati allo stadio sono previsti 500 metri in pista prima di raggiungere l’arrivo.

La gara agonistica sarà come sempre affiancata a quella non competitiva e anche per questa sono già copiosi i numeri di coloro che hanno già detto sì alla sfida. Partenza fissata per le ore 9:30, premiazioni per le 11:00 che riguarderanno i primi 5 assoluti e 3 di categoria. I pettorali potranno essere ritirati allo stadio sabato dalle 16:00 alle 18:00 e domenica dalle 7:30 alle 8:45. Iscrizioni ancora aperte al costo di 18 euro, online o anche presso il punto vendita Sporting Savona in Piazza Guido Rossa 26r a Savona, altrimenti nel weekend direttamente alla segreteria di partenza, ma versando 20 euro.

Per informazioni: Asd Podistica Savonese, https://www.ladiecidivado.com/