Calcio, Serie D. Il turno infrasettimanale incombe, il programma e le designazioni

SERIE D – SESTA GIORNATA GIRONI A-B-C

Girone A: Asti-Albenga (arbitro Matteo di Sala Consilina), Borgaro Nobis-Imperia (Brozzoni di Bergamo), Derthona-Bra (Nuckchedy di Caltanissetta), Fossano-Vogherese (Maione di Ercolano), Lavagnese-Chieri (Tuderti di Reggio Emilia), Novaromentin-Chisola (Travaini di Busto Arsizio), Oltrepo-Città di Varese (Cipolloni di Foligno), Saluzzo-Cairese (Antonini di Rimini), Sanremese-Ligorna (Copelli di Mantova), Vado-Gozzano (Duranti di Trento).

Secondo turno infrasettimanale per i gironi a venti squadre della Serie D, in campo domani per la sesta giornata di campionato.

Ad aprire il mercoledì della massima serie dilettantistica sarà la sfida del Girone B Chievoverona-Varesina Sport in programma alle ore 14.30 al Comunale “Olivieri”, sede definitiva per tutte le gare interne dei gialloblù in questa stagione. Dopo le partite all’orario ufficiale delle ore 15 seguiranno alle ore 16 Fanfulla-Vigasio (B), Mestre-Villa Valle (C), Real Calepina-Brian Lignano (C), Virtus Ciseranobergamo-Campodarsego (C), alle ore 17 Bassano Virtus-Dolomiti Bellunesi (C), Portogruaro-Chions (C), alle ore 17.30 San Giuliano City-Desenzano (B, al Comunale “Carlo Chiesa” di Sant’Angelo Lodigiano), alle ore 18 Palazzolo-Folgore Caratese (B).

Le altre variazioni di campo riguardano Arconatese-Pro Sesto (B, al “Brera” di Pero) e Lavis-Montecchio Maggiore (C, al “Righi” di Bolzano).