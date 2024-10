Pallanuoto, la R.N. Savona conferma Vavic: sarà a disposizione da gennaio

Ci sarà anche Marko Vavic tra i giocatori a disposizione della Rari Nantes Savona impegnata nella prossima Champions League di pallanuoto. Nella rosa biancorossa pubblicata sul sito ufficiale della competizione figura infatti anche il difensore statunitense, medaglia di bronzo alle recenti Olimpiadi di Parigi.

Dal club savonese fanno però sapere che il pallanuotista non prenderà parte alla prima fase della competizione in quanto fino a dicembre rimarrà oltre oceano per motivi di studio. In caso di passaggio del turno, quindi, la compagine guidata da Alberto Angelini si ritroverebbe con un rinforzo decisamente di alto livello per proseguire il cammino nella massima competizione europea. Così sarà anche in campionato, dove Vavic sarà a disponibile a partire da gennaio 2025, e (in caso di malaugurata retrocessione dalla Champions League) nell'eventualità di un ritorno in Len Euro Cup.

"Abbiamo apprezzato Marko per la sua duttilità tattica e per il suo spirito di gruppo, silenzioso ma molto combattivo" aveva dichiarato Angelini al termine della passata stagione a proposito del classe '99 nato a Los Angeles. Nel frattempo mercoledì 9 ottobre alle ore 20.00 è in programma la sfida casalinga contro gli spagnoli del Sabadell, prima tappa del percorso continentale di capitan Rizzo e compagni.