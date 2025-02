Pallanuoto, Champions League: serata di prestigio per la R.N. Savona, alla "Zanelli" arrivano gli invincibili del Ferencvaros

Il top della pallanuoto europea sbarca a Savona per una grande serata di Champions League: alle 20.00 la Rari Nantes ospita il Ferencvaros campione d'Europa in carica nell’incontro valevole per la seconda giornata del Gruppo B dei Quarti di Finale.

Alla vigilia della sfida, il tecnico savonese Alberto Angelini ha spiegato di aver preparato la partita con l'obiettivo di mettere i suoi "nella miglior condizione atletica possibile" e di aver lavorato su alcuni tentativi di difese "per cercare di limitare quanto può essere limitabile". "O per prendere delle decisioni su come imporre in ogni caso il nostro gioco, anche se ovviamente con risultati molto incerti - ha precisato ancora l'allenatore - anziché attendere di essere colpiti ripetutamente giocando soltanto a coprirsi".

"Cercando di fare il nostro gioco il più possibile, esasperando anche certe situazioni particolari - ha concluso Angelini - da gare di questo tipo si cercano indicazioni utili da poter riutilizzare in altre partite importanti ma con avversari meno formidabili".

Il pronostico di giornata è ovviamente tutto per i magiari, grandi favoriti per la vittoria finale della Champions League, quest'anno capaci solo di vincere sia in patria che in Europa. La squadra guidata da Balazs Nyeki può contare su un collettivo ricco di campioni tra i quali spicca Dusan Mandic, premiato nel 2024 come miglior pallanuotista del mondo. Tra i tanti nazionali ungheresi e non solo, inoltre, anche un italiano: Edoardo Di Somma. In casa biancorossa tutti a disposizione ad eccezione dello squalificato Figlioli, che sconterà l'ultimo turno di squalifica rimediato dopo il cartellino rosso contro l'Olympiacos.

Per il match odierno attesa una buona cornice di pubblico. Nel frattempo sono a disposizione i biglietti al costo di 15 euro mentre l’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis.

A invocare l'aiuto della "Zanelli" è stato il presidente Daniele Polti, ancora costretto lontano dai suoi per un infortunio e la successiva convalescenza in ospedale: "Purtroppo un incidente mi trova impossibilitato ad andare a sostenere i ragazzi - le parole del dirigente - Hanno bisogno, nonostante l'impegno proibitivo, del sostegno della città che ringrazio per il supporto che sicuramente darà riempiendo gli spalti". "Ci rendiamo conto di quanto sia arduo fare risultato - ha aggiunto il presidente - ma sono convinto che i ragazzi daranno tutto come sempre".

L’incontro di oggi sarà diretto dagli arbitri Ivan Rakovic (Serbia) e Frank Ohme (Germania). Il Delegato Len sarà Marijo Brguljan (Montenegro).