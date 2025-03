Pallanuoto, Angelini dopo il netto successo della Rari su Catania: "Impegno totale e mentalità giusta, così si onorano gli avversari"

La Rari Nantes Savona ha chiuso con una vittoria netta (24-3 contro Catania) la settimana che l'ha vista protagonista anche in Champions League contro il Ferencvaros.

Un piccolo bilancio dopo questi impegni lo ha stilato il tecnico savonese Alberto Angelini: "La partita col Ferencváros ci ha dato indicazioni molto positive sull'atteggiamento e sulla condizione atletica dei ragazzi, che non si sono tirati indietro negli scontri fisici di livello assoluto - ha dichiarato l'allenatore - Abbiamo tenuto anche mentalmente per quattro tempi. È chiaro che il risultato è stato frustrante, ma è normale contro squadre di quel livello: è una squadra costruita per vincere contro tutti e anche con ampi margini. È stata comunque una partita molto, molto piacevole. Bello poi vedere giocatori di quel calibro a Savona".

Per quanto riguarda il match con Catania, affrontato al massimo nonostante il divario tra le due compagini: "Io chiedo sempre un impegno totale - ha sottolineato Angelini - abbiamo provato anche qualche zona M per staccarci un po' dagli avversari e non fare solo pressing. Il massimo rispetto che si può dare a un avversario è dargli il proprio 100%. Penso che sia la cosa migliore da fare, con la mentalità giusta e corretta. I ragazzi l'hanno interpretata esattamente come avevo chiesto".

Per la Rari, adesso, la possibilità di lavorare senza impegni infrasettimanali dopo le fatiche dell'ultimo mese: un aspetto da non sottovalutare in vista dell'intensissimo rush finale tra campionato, Coppa Italia (in calendario a metà marzo a Napoli la final eight) e Champions League, con il mirino puntato sulla gara contro la corazzata Barceloneta mercoledì 19 marzo alla "Zanelli", appuntamento chiave per tentare - seppur il tasso di difficoltà resti molto alto - l'assalto al secondo posto nel girone.

"Stiamo lavorando anche a livello fisico proprio per cercare di essere pronti per quelle partite - ha ribadito il tecnico savonese - ci saranno tante gare, tante trasferte. Siamo contenti che sia così, perché si lavora un anno intero per affrontare quegli impegni".