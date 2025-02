Pallanuoto. R.N. Savona, Damonte sfida il suo passato: "Il Ferencvaros è uno squadrone, ma dovranno faticare"

Domani sera alle 20, la Rari Nantes Savona affronterà i campioni d'Europa in carica del Ferencvaros nella seconda giornata del girone valido per i quarti di finale della Champions League di pallanuoto. Tra i protagonisti della sfida ci sarà Luca Damonte, ex del club ungherese, che conosce bene il valore degli avversari dopo aver trascorso tre stagioni a Budapest dal 2021 al 2024, vincendo tre campionati ungheresi, due coppe di Ungheria e, soprattutto, l'ultima Champions League.

"Affrontiamo i primi della classe, uno squadrone - spiega il numero 3 biancorosso, tornato a vestire la calottina della Rari dall'estate scorsa - Detto ciò, dobbiamo cogliere l'aspetto positivo di una partita del genere: giochiamo in casa nostra, abbiamo l'ambizione di misurarci contro grandi campioni e di provare a farli faticare il più possibile. Questo è il nostro obiettivo e su questo stiamo costruendo la partita".

Un'occasione speciale per Damonte, che ritroverà molti ex compagni, ma senza fare sconti: "Ho passato tre anni davvero meravigliosi a Budapest, ho vinto tanto e ho stretto belle amicizie. Sarà emozionante e stimolante giocare contro di loro. Ho un ottimo rapporto con Di Somma e con alcuni ragazzi ungheresi con cui sono spesso in contatto, ma durante la partita non ci sarà spazio per l'amicizia. Non farò sconti, così come sono certo che loro non ne faranno a me".

La Rari Nantes Savona è consapevole della difficoltà del girone in cui si è ritrovata, ma non intende arrendersi: "Sappiamo di essere capitati in un gruppo davvero difficile - ammette Damonte - A livello di organico siamo sfavoriti, ma lo sport a volte riserva sorprese e noi proveremo a farci trovare pronti. Ferencvaros e Barceloneta sono di un altro livello e, secondo me, si ritroveranno in finale. Tuttavia, abbiamo una mentalità che parte dal nostro allenatore: credere nelle nostre possibilità e dare fastidio fino all'ultimo".

Con il sostegno del pubblico di Savona, la squadra cercherà di rendere la vita difficile ai campioni d'Europa: "Giochiamo in casa e dovranno faticare - conclude il mancino della Rari e del 7bello - Non rendiamogli facile qualcosa in cui loro partono già con un bel vantaggio".