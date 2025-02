Pallanuoto. Rari, con il Ferencvaros parate da applausi per Da Rold: "Cerco sempre di dare il massimo, Nicosia un maestro"

Nonostante la sconfitta per 17-9 contro il Ferencvaros in Champions League, la Rari Nantes Savona esce a testa alta. A commentare la prestazione dei biancorossi è il portiere Nicolò Da Rold, autore di diverse parate degne di nota. "Sapevamo che loro sono i più forti in Europa, però abbiamo cercato di dare il massimo", ha dichiarato l'estremo difensore classe 2002 al termine del match.

Un incontro proibitivo sulla carta, reso ancora più complesso dall'assenza di Pietro Figlioli, come ha ricordato lo stesso Da Rold. Il numero 13 però ha saputo mettersi in evidenza con diversi grandi interventi contro le conclusioni del team ungherese: "Loro sono tutti grandi tiratori – ha sottolineato – ogni tiro può essere una buona occasione per fare una bella parata, io cerco sempre di dare il massimo".

Archiviata la sfida con il Ferencvaros, lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno europeo. La Rari affronterà il Barceloneta in un'altra sfida casalinga alla piscina "Zanelli" e Da Rold spera di ritrovare lo stesso entusiasmo sugli spalti: "Ci aspettiamo una cornice di pubblico come questa, è sempre emozionante giocare con questa piscina così".

In conclusione, una riflessione sul suo ruolo all'interno della rosa guidata dal tecnico Alberto Angelini: "Io mi alleno sempre bene, soprattutto cerco di allenarmi bene con un maestro come Nicosia, che è uno dei più forti nel nostro ruolo - ha spiegato il portiere - quando Alberto decide di farmi entrare, io cerco sempre di dare il massimo. Sicuramente Nicosia mi aiuta tanto a crescere, mi ha aiutato tanto in questi anni e mi dispiacerà lasciarlo l'anno prossimo".