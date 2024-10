Calcio, Ceriale. Mambrin non fa drammi dopo la sconfitta di Albissola: "Ceramisti ben allenati, guardiamo avanti"

La prima squadra esce sconfitta per 3-1 dalla sfida contro l’Albissole. Una sconfitta che non scoraggia il Mister Mambrin.

“È stata una bella partita, molto aperta ed equilibrata. Forse non siamo stati bravi in fase difensiva e su questo miglioreremo in settimana perché prendiamo i primi due gol in maniera leggibile – dichiara il mister -. Forse ci mancava un rigore per una possibile trattenuta da parte loro ma guardiamo avanti”.

Sugli avversari: “Abbiamo affrontato una squadra ben allenata da un mister che stimo molto. Ci rimbocchiamo le maniche perché il nostro percorso non si interrompe dopo una sconfitta”.

Il prossimo impegno sarà domenica 6 ottobre alle ore 15 allo stadio Merlo: arriva il derby contro il Pontelungo.