Sei un vero appassionato di calcio? Prova a rispondere a queste domande tra Mondiali, Champions e Serie A

Le curiosità statistiche e le leggende nel mondo del Pallone sono infinite, per conoscere questo sport è necessario non solo un attento studio dei dati, ma anche una visione specifica delle incredibili gesta atletiche che molti calciatori hanno compiuto. Resta il fatto che l'Albo d'Oro in ogni singola categoria domina la storia delle scommesse calcio che hanno visto atleti, squadre e allenatori trionfare e raggiungere il tetto d'Italia, d'Europa e del Mondo. Tuttavia, non mancano i record negativi che accompagnano i gli amanti di questo sport e continuano a perseguitare i tifosi.

Ti senti un vero appassionato di calcio? Conosci la storia del Pallone come le tue tasche? Allora prova a rispondere a queste domande sulle curiosità statistiche che hanno scritto la biografia dello sport più seguito al mondo.

Quante sono le persone nel mondo che seguono il calcio?

È quasi impossibile stabilire quante siano le persone nel mondo che seguono e/o giocano a calcio, tuttavia, è stato stimato un numero pari a quasi 4 miliardi, questo significa che quasi una persona su due nel mondo gioca o segue il calcio.

Chi è l'allenatore più esonerato di Serie A?

Se la prima domanda aveva fatto sorridere i più esperti, adesso passiamo a una curiosità molto più complicata, perché a vincere la classifica degli allenatori più esonerati di Serie A è Marco Giampaolo con 8 esoneri: il primo nel campionato 2006/2007 a Cagliari, l'ultimo nella stagione 2022/23 con la Sampdoria.

Chi è l'allenatore che ha vinto più Mondiali?

Questa è la domanda che qualsiasi appassionato crede di saper rispondere ma che in realtà risale a circa un secolo fa. Prima di tutto, l'unico allenatore che è riuscito a vincere due Coppe del Mondo è italiano, il suo nome è Vittorio Pozzo. Non solo, perché il CT dell'Italia campione del mondo sia nel 1934 che nel 1938 si aggiudica anche il record di due Mondiali consecutivi vinti.

Qual è il club più vincente di Champions e chi ha perso più finali in assoluto?

Non c'è calcio senza Champions e questa domanda sorniona potrebbe nascondere qualche insidia. Il club che ha vinto più volte la coppa dalle grandi orecchie è il Real Madrid a quota 15 titoli, segue il Milan con 7 trionfi. Fin qui tutto facile.

Il club che ha perso più finali di Champions è la Juve, che ha fissato un primato negativo di 7 sconfitte su 9, mentre l'Atletico Madrid ha il record negativo assoluto con 3 finali raggiunte e tutte perse.

Chi è l'allenatore che ha vinto più Champions League in carriera?

Tra i protagonisti della Champions c'è un vero eroe della Serie A: Carletto Ancelotti.

Ancelotti ha fissato il record assoluto di 5 Champions vinte, di cui 3 con il Real e 2 col Milan, inoltre, è l'unico allenatore al mondo ad aver vinto tutti i campionati più difficili d'Europa: Bundesliga, Serie A, Premier, Ligue 1 e Liga Spagnola.

Quali sono le Nazionali che hanno vinto più volte il Mondiale?

La top 3 dell'Albo d'Oro dei Mondiali è dominata dal Brasile con 5 Coppe del Mondo, inseguito da Italia e Germania a quota 4 titoli. Chiude il podio l'Argentina con 3 Coppe del Mondo in bacheca.

Chi è il calciatore che ha vinto più scudetti in Serie A?

Questo record spetta a Gigi Buffon, che dal 2001 al 2020 ha vinto 10 scudetti con la Juve, di cui 7 titoli consecutivi. Il campione del mondo 2006 è anche il calciatore che detiene il record all time per presenze con la Juve in Serie A: ha giocato 489 match.

Chi sono i migliori marcatori all time di Serie A?

A comandare la classifica dei bomber all time di Serie A c'è Silvio Piola con 290 gol segnati in carriera, segue al secondo posto Giuseppe Meazza con 263 reti. Chiude il podio Francesco Totti con 250 gol tutti nella Roma: doppio record per Il Capitano.

Una menzione speciale per Filippo Inzaghi, che ancora oggi è il miglior bomber italiano in Champions a quota 50 gol: Superpippo è al decimo posto della classifica all time.