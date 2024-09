Calcio, Vado. UFFICIALE, ESONERATO DE LUCIA

I volti in tribuna e soprattutto la partenza di Franco Tarabotto dal "Bravi" dopo appena un'ora di gioco, lasciavano presagire un possibile scossone attorno alla panchina del Vado.

Non ha sorpreso quindi il comunicato emesso pochi istanti fa dalla società rossoblu, con la conferma dell'esonero d mister Silvestro De Lucia.

L'ormai ex tecnico del Vado lascia il Chittolina con quattro punti raccolti in tre partite.

La nota del club:

La Società Vado F.C. 1913 comunica di avere sollevato dall'incarico di responsabile della Prima Squadra, Mister Silvestro De Lucia.

Nel ringraziarlo per il lavoro svolto ed augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni sportive,

il Club annuncerà successivamente il nome del nuovo Allenatore.