L'Enduro World Cup ritorna a Pietra Ligure: appuntamento dal 9 all'11 maggio 2025

Nel 2025, Pietra Ligure torna protagonista nel panorama internazionale della mountain bike, inaugurando la stagione della Enduro World Cup nel weekend del 9-11 maggio 2025.

Insieme al Trentino con il doppio evento in Val di Sole e Val di Fassa, la Valle d’Aosta con La Thuile, Pietra Ligure e la Finale Outdoor Region saranno tra le quattro destinazioni italiane a ospitare la Coppa del Mondo UCI Mountain Bike World Series nel 2025, come annunciato poche ore fa nel calendario ufficiale.

Pietra Ligure non è nuova a grandi eventi sportivi: ha già ospitato gare del circuito Enduro World Series nel 2020 e 2021, e la World Cup nel 2023, raccogliendo un grande successo sia tra gli atleti che tra il pubblico, consolidandosi come prestigiosa bike destination a livello internazionale.

"Come già accaduto a Finale Ligure, gli eventi di mountain bike hanno rappresentato e continuano a essere una vetrina internazionale per Pietra Ligure e per tutta la Finale Outdoor Region. I nostri sentieri, che includono aree come la Val Maremola, Ranzi e il Monte Grosso, sono ormai un pilastro dell'offerta outdoor della regione, con risultati significativi in termini di presenze turistiche e in ottica di una sempre maggiore destagionalizzazione del turismo" commenta Daniele Rembado, Assessore al Turismo e allo Sviluppo delle Strategie Outdoor del Comune di Pietra Ligure.

“Ancora una volta Pietra è stata scelta per ospitare la più importante manifestazione dedicata all’Enduro Mountain Bike al mondo; si tratta di un importante ed ulteriore riconoscimento del lavoro svolto dall’amministrazione comunale per implementare i flussi turistici. L’evento porterà sul territorio media e comunicatori da tutto il mondo e milioni di contatti e contribuirà a migliorare ulteriormente l’immagine del nostro paese come una destinazione leader nel campo della mountain bike a livello internazionale – prosegue il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi - Tornare a ospitare una tappa del circuito Mountain Bike World Series, promosso da Warner Bros Discovery Sport, rientra nella strategia di sviluppo del turismo outdoor a cui Pietra Ligure sta lavorando da anni. Un impegno sostenuto anche dalla costante manutenzione della rete sentieristica, resa possibile anche grazie al coinvolgimento i sempre più numerosi operatori di Pietra Ligure e della Val Maremola attraverso il progetto FOR YOU CARD. Inoltre, l’attivazione di servizi specifici rivolti a questa utenza come l’Info Point “Pietra Outdoor Base”, recentemente tornato operativo in Piazzale Geddo dopo la pausa estiva, si sono rivelati importanti punti di riferimento per il pubblico dell’outdoor. Ma l'offerta di Pietra Ligure non si ferma alla mountain bike: grande successo ha riscosso la scorsa estate anche l'Expérience Point, realizzato dall'Ufficio Turismo, che ha registrato numerose prenotazioni per attività sportive e outdoor con oltre 40 escursioni alla scoperta del territorio”.

Enrico Guala, Direttore Marketing di FOR, ha aggiunto: "Pietra Ligure sta compiendo enormi progressi nel settore del turismo outdoor. Lo dimostrano l’incremento delle presenze di visitatori stranieri che nei primi 7 mesi del 2024 hanno superato le presenze del 2019 nello stesso periodo, e la scelta di molte aziende che optano per questa location per i propri test e camp, oltre che dei turisti. Tornare a Pietra con una tappa della Coppa del Mondo di Enduro, alternandosi con Finale, è fondamentale sia per tenere alto il livello tecnico della competizione che per dare ulteriore visibilità a questo territorio e alla sua rete sentieristica, che negli anni ha già dimostrato di essere all'altezza di eventi di livello mondiale".