Calcio. La sezione AIA di Albenga è una fucina di talenti, al via le iscrizioni gratuite per diventare arbitro

Riuscire a percepire la qualità di un percorso formativo può risultare non così immediato, ma i risultati che la sezione AIA di Albenga è riuscita a raccogliere nel giro di pochi anni rappresentano un’ottima cartina tornasole.

Per la prima volta dal momento della sua fondazione, la sezione intitolata a Stefano Grasso può vantare infatti tre direttori di gara all’interno dei ranghi della Can D: un grande riconoscimento per il presidente Igor Vecchio.

“Sicuramente un traguardo di questo tipo rappresenta per tutti noi una bellissima soddisfazione, sia per la carriera arbitrale di ragazzi come Stefano Calzolari, Francesco Isnardi e Sebi Cazacu, ma anche per un semplice orgoglio campanilistico. Vedere il nome di Albenga rappresentato in tutte le regioni di Italia è davvero un piacere immenso”.

La sensazione dall’esterno è che riusciate ad essere particolarmente capillari nell’iter formativo.

“Avendo 81 iscritti in sezione è per noi sicuramente più facile riuscire a strutturare un percorso personalizzato per le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Nel tempo si è cementato un rapporto che in alcuni casi è diventato di vero e proprio supporto anche all’esterno della semplice attività dell’Associazione. Siamo una grande famiglia, partendo dai ragazzi in età adolescenziale fino ad arrivare ai fischietti più esperti”.

Anche le attività sono molteplici.

“Sabato mattina abbiamo effettuato i test atletici al “Devincenzi” di Pietra Ligure insieme ai colleghi delle sezioni di Savona e Imperia, per poi spostarci all’interno del teatro Moretti per gli aggiornamenti relativi alla parte regolamentare. A guidare la preparazione è stato proprio il nostro Francesco Isnardi. Nel corso della settimana standard, invece, gli allenamenti si svolgono il martedì e il giovedì sul terreno del “Massabò” e il lunedì a Boissano. E non mancano nemmeno le nostre tradizionali partitelle di calcetto, oltre al nostro tradizionale happening di fine stagione con il Premio Geddo”.

Negli ultimi anni sembra esserci una valorizzazione maggiore dei giovani talenti, anche più precocemente rispetto a qualche decade fa.

“E’ così, è una tendenza sia a livello nazionale che sezionale. Chi ha delle qualità emerge rapidamente, ma da sole non possono bastare: la giusta attitudine anche al di fuori del campo è fondamentale. Molti dimenticano che un arbitro è soprattutto un uomo e durante la partita porta con sé ogni aspetto che lo coinvolge nella vita di tutti i giorni, così come gli altri protagonisti nel rettangolo verde”.

Un bel gruppo di lavoro che può ampliarsi ulteriormente, sono infatti aperte le iscrizioni per i nuovi corsi.

“Esatto, il corso inizierà a fine novembre e si concluderà al termine di gennaio con due lezioni ogni settimana. Ovviamente l’iscrizione è gratuita, insieme alla consegna del materiale tecnico Givova. Potranno iscriversi maschi e femmine dai 14 ai 40 anni, fino ai 18 invece in caso di doppio tesseramento. In caso di ammissione all’AIA, i nuovi arbitri avranno anche la possibilità di accedere gratuitamente a tutti gli stadi italiani”.

PER INFO E ISCRIZIONI

TELEFONO: 3475607421

MAIL: albenga@aia-figc.it.