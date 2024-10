Giudice Sportivo, Serie D. Cinque turni per Federico Boschetto, una giornata per Onkony, Garbarino e Rimondo

AGGIORNAMENTO 14:20

Il comunicato del Giudice Sportivo ah erroneamente segnalato il nome di mister Riccardo Boschetto, invece del vice, Federico. E' al figlio del tecnico e non al mister che sono state comminate le cinque giornate di squalifica. La società gialloblu ha già segnalato l'errore alla LND, in attesa della rettifica in un prossimo comunicato.

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 2/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 700,00

LAVAGNESE 1919

Per avere, per l'intera durata del secondo tempo, propri sostenitori rivolto espressioni ingiuriose all'indirizzo del Direttore di gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

BOSCHETTO RICCARDO (CAIRESE)

Allontanato per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale, dopo la notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava al Direttore di gara per reiterare la condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LUNARDON MANUEL TOMMASO (GOZZANO S.S.D.AR.L.) Per doppia ammonizione.

ROSELLI GIORGIO Per doppia ammonizione.

GIOCATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SANGIORGIO LORENZO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

Espulso per avere rivolto espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento protestava

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ONKONY BRANDON (CAIRESE) Per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.

CONROTTO GIORGIO (CHISOLA CALCIO)

Per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.

RIMONDO TOMMASO (SANREMESE CALCIO SSD A RL)

Per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GARBARINO ALESSIO (CAIRESE)

PRATO FABIO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

CASTINEIRA GONZALO LUIS (SALUZZO)