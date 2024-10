L'area genovese diventa baricentrica il sabato pomeriggio con gli anticipi del Girone B di Prima Categoria.

L'unica savonese in campo sarà lo Speranza, attesa da un confronto sulla carta tanto complicato quanto stimolante in casa del Masone.

Turno interno per l'Olimpic e la Bolzanetese, attese dallo scontro interno contro Sciardo & Cogo e Rossiglionese.

Il programma