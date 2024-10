Calcio, Legino. Castiglione segna e Pastorino para un penalty, domata 1-0 la Sestrese

Serviva un segnale al Legino, dopo il 4-2 in casa della Superba, per innalzarsi fin da subito nella zona più pregiata della graduatoria.

Per i verdeblu non c'era occasione migliore del match interno contro la Sestrese per lanciare un segnale a sè stessi e al campionato. Brava la squadra di Fabio Tobia a riuscirci, grazie a due passaggi chiave della partita: il gol immediato di Castiglione e il rigore parato da Daniele Pastorino a bomber Balestrino a pochi minuti dal termine del primo tempo.

I savonesi hanno resistito con attenzione agli ultimi assalti verdestellati nonostante l'inferiorità numerica maturata nel finale, complice il doppio giallo comminato a Moscatelli.

Il Legino ora è a sei punti in graduatoria, al quarto posto in coabitazione con l'Albissole.

LEGINO - SESTRESE 1-0

Reti: : 1’ Castiglione.

Legino: Pastorino, Moscatelli, Semperboni, Cappannelli, Favara, Sadiku, Revello, Donna, Tobia A., Castiglione (65’ Del Nero), Piacentini (70’ Romeo).

A disposizione: Santelia, Beani, Angeli, Rapetti, Pittalis.

Allenatore: Tobia F.

Sestrese: Marotta, Lanza, Sarno (46’ Bruz zone), Galluccio, Ansaldo, Valcavi (57’ Piroli), Gjoka, Bazzurro, Balestrino, Morando (67’ Moretti), Agostini.

A disposizione: Cannavò, Andreani, Barbarini, Di Molfetta, Torricelli.

Allenatore: Carletti

Arbitro: Crova di Chiavari.