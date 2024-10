Calcio, Pietra Ligure. Tre match in uno per mister Cocco: "Con l'uomo meno abbiamo raegito da squadra importante"

Secondo pareggio consecutivo per il Pietra Ligure che, dopo l'1-1 con il Molassana, ha impattato a reti bianche in casa del Bogliasco.

Un match che ha vissuto fasi diverse nell'analisi di mister Matteo Cocco.

"Diciamo che ieri abbiamo disputato tre partite in una.

Fino all'espulsione di Gasco siamo stati in campo bene, con ordine e non correndo praticamente rischi. In quella fase del match però avremmo dovuto incidere di più in zona offensiva.

Una volta subìta l'inferiorità numerica la squadra ha reagito con forza, lucidità e umiltà, mantenendo comunque un buon equilibrio nonostante avessimo in campo davvero tanti giocatori offensivi. Pur in condizioni non semplici siamo stati infatti in grado di creare non pochi grattacapi ai nostri avversari.

Riequilibrati i numeri in campo abbiamo continuato a spingere, rischiando qualcosa sulle loro ripartenze, non concretizzando però quanto creato.

Il tecnico non è preoccupato dalla sola rete realizzata in 180 minuti.

"La qualità nella nostra fase offensiva resterà il nostro punto di forza, non ho dubbi. Il calcio vive di momenti e in futuro ci basterà meno di quanto prodotto in queste prime partite per ottenere i tre punti. Sarà però importante dare più valore alle occasionioni che produciamo, comprendendo a pieno il significato di un'opportunità da rete. Ora dobbiamo essere lucidi, consapevoli di ciò che stiamo facendo bene e degli aspetti su cui dobbiamo migliorare".