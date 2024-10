Pallanuoto, la Champions League inaugura la stagione della R.N. Savona. Polti: "Il pubblico sia l'ottavo giocatore in vasca"

La giornata di pioggia non raffredda l'entusiasmo in casa Rari Nantes Savona alla vigilia dell'esordio in Champions League. Domani sera alle 20.00 alla Zanelli arrivano gli spagnoli dell’Astralpool CN Sabadell nell’incontro valevole per la prima giornata della fase a gironi della massima competizione europea per club.

La gara di Champions coincide anche con l'esordio ufficiale dei ragazzi di Alberto Angelini, il primo test di una stagione che si preannuncia ricca di impegni in Italia e in Europa. A caricare l'ambiente a poche ore dal match con il Sabadell è il presidente biancorosso Daniele Polti.

"Spero che il pubblico possa essere l'ottavo giocatore in vasca e spingere i ragazzi alla vittoria - ha dichiarato Polti - l'impegno della squadra non mancherà ma è certo che quando ci si trova al cospetto degli spalti gremiti le motivazioni aumentano. Il girone di Champions? Puntiamo ai primi due posti per passare il turno".

Mercoledì dunque ci si attende una grande festa. A tale proposito è stato realizzato dai tifosi un enorme bandierone che sarà alzato in curva per salutare l’ingresso degli atleti biancorossi che iniziano questa nuova avventura europea. Nel frattempo dal club fanno sapere che sono in vendita i biglietti per la sfida di domani al costo di 15 euro e gli abbonamenti per le tre partite della seconda fase (40 euro). L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis.