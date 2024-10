Calcio, Coppa Liguria. Altarese - Mallare chiude il primo turno, servono tanti gol ai giallorossi per raggiungere Speranza e Q&V

Andrà a completarsi questa sera il quadro del primo turno di Coppa Liguria di Prima Categoria.

L'ultimo recupero in calendario si disputerà infatti questa sera, con Altarese e Mallare attese allo stadio Fornaciari per il fischio d'inizio fissato alle ore 20:00 (arbitrerà Vitale di Savona).

I lupi rossoblu sono già stati eliminati dalla competizione, mentre i padroni di casa dovranno necessariamente vincere con almeno tre gol di scarto. In caso di 3-0 si procederà al sorteggio, mentre dal 4-1 in su la classifica avulsa premierà la squadra dei tecnici Pellegrino-Sportelli. In caso contrario sarà l'attuale capolista, il Cengio a raggiungere Speranza e Quiliano & Valleggia nel girone 2 del secondo turno.