Giudice Sportivo, Serie D. Insulti all'arbitro, multa pesante per la Cairese. Cinque giocatori fermi per un turno

GARE DEL 6/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Euro 1.300,00

CAIRESE

Per avere:

- persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, per l’intera durata del primo tempo di gioco, rivolto espressioni offensive e minacciose nei confronti della Terna Arbitrale ed in particolare nei confronti del secondo Assistente;

- inoltre, un proprio sostenitore, per l’intera durata della gara, profferito espressioni offensive nei confronti del primo Assistente e del Direttore di gara nonché nei confronti degli altri componenti della Terna Arbitrale.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANTOLINI MATTIA (BORGARO NOBIS 1965)

Per aver profferito frase blasfema.

GALLESIO LEONARDO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

Per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.

SYLLA CHEIKH ALIOUNE (IMPERIA CALCIO SRL)

Per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FLORIDIA GUGLIELMO (CAIRESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FISSORE MATTEO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DEGRASSI ALESSANDRO (CHISOLA CALCIO)