EuroRari, si comincia! A Savona notte di Champions League contro l'Astralpool CN Sabadell

L'attesa è finalmente terminata: questa sera alle 20.00, nella cornice della "Zanelli" di Corso Colombo, inizia ufficialmente la stagione della Rari Nantes Savona con un esordio che segna anche il debutto in Champions League. I ragazzi allenati da Alberto Angelini scenderanno in vasca contro l'Astralpool CN Sabadell, in quella che si preannuncia una sfida in grado di segnare in maniera importante sin da subito il cammino nel Gruppo D della fase a gironi.

Sulla strada dei biancorossi c'è infatti la compagine catalana che a detta di molti è la principale candidata al secondo posto (che assieme al primo consente di andare avanti nella competizione) del Gruppo D della fase a gironi della massima competizione europea per club dietro al favoritissimo Olympiakos.

Esperienza a livello europeo e livello di gioco dimostrato negli ultimi anni, fanno del collettivo di Quim Colet una realtà temibile peraltro rinforzata recentemente da giocatori di caratura internazionale come una delle stelle del Settebello Vincenzo Renzuto Iodice e il goleador americano Alex Bowen. Per Figlioli e compagni non sarà dunque facile sfondare le linee a difesa del portiere della nazionale spagnola Edu Lorrio, ma farlo e quindi portare a casa un'eventuale vittoria significherebbe compiere un passo in avanti non banale in ottica qualificazione ai quarti di finale.

L’incontro che mette in palio i tre punti sarà diretto dagli arbitri Tamas Kovacs (Ungheria) e Vuk Milovic (Serbia), il Delegato Len sarà Paulo Ramos (Portogallo). In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà ai tiri di rigore, con due punti assegnati alla squadra vincente e uno a quella sconfitta.

Sugli spalti dell'impianto savonese è atteso il pubblico delle grandi occasioni, a tal proposito è stato realizzato dai tifosi un enorme bandierone che sarà alzato in curva per salutare l'ingresso degli atleti biancorossi poco prima del match. Nel frattempo dal club fanno sapere che sono in vendita i biglietti per la sfida odierna al costo di 15 euro e gli abbonamenti per le tre partite della seconda fase (40 euro). L'ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis.

Svsport seguirà la sfida con una web cronaca in diretta a partire dalle 19.55.