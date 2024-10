Calciomercato. Il Vadino non si ferma, in arancionero anche Manti e De Giorgi

Si parte dal portiere Stefano Manti , classe 2005, in prestito dal Ceriale , pronto a posare per la foto di rito con il presidente Capezio e il preparatore Ricotti .

Ufficiale l'approdo in arancionero Nicolò De Giorgi, ex Borgio Verezzi e Pietra Ligure B. Scatto anche per il centrocampista insieme al massimo dirigente ingauno e il vicepresidente Bacchetta.