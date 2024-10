Calcio. Prima Categoria A. La vittoria al Camporosso, ai rossoblu basta Managò per superare il Vadino

VADINO - CAMPOROSSO 0-1 (35' Managò)

53' finisce qua, il Camporosso espugna il Riva

48' steso Savona da Rotella, giallo per il difensore. Una palla mal colpita finisce sui piedi dell''attaccante che viene fermato: punizione Vadino. Ritardata la battuta per soccorrere Giovinazzo

46' espulso il componente della panchina del Vadino precedentemente ammonito

45' sei di recupero

43' palla deliziosa di Buttu per Savona, il controllo dell'attaccante c'è ma poi manca la conclusione, debole e respinta facilmente da Frenna

40' nel Camporosso: A. Grandi per Crudo

38' prima Baglio e poi Esposito, due conclusioni però deboli per impensierire Frenna

34' ammonito Oliveri

33' Baglio - Bonsignorio nel Vadino. Ammonito invece un componente della panchina di casa

28' sta provando a spingere il Vadino, c'è voglia di pareggiarla

27' rischia quasi l'autogol il Camporosso sul cross di Plando, palla in corner. Tiro dalla bandierina poi non sfruttato

19' fuori Giovinazzo nel Camporosso, spazio a Serra

18' conquista una punizione il neoentrato Esposito. Alla battuta lo stesso Esposito, palla tra le braccia di Frenna

15' lascia il campo anche Ferrara, entra Esposito

10' doppia mossa per Poggi: Buttu - Balbo e Savona - Sorace

6' indecisione anche nell'area del Camporosso, riesce ad andare al tiro L. Bianco, deviazione e palla sul fondo, ma secondo l'arbitro non c'era nessun tocco, si riparte da Frenna

16:02 ripartiti

un cambio nel Camporosso: Calcopietro per Managò

SECONDO TEMPO

47' termina la prima frazione. Non ha sfigurato il Vadino, ma gli arancioneri pagano un'indecisione nei pressi dell'area, costata cara

46' necessario il massaggiatore per prestare le cure necessarie a Giovinazzo, Fioriello a colloquio invece con Poggi, ma nessun cartellino estratto

45' occasione per Crudo sulla sinistra, si oppone Manti. Ci prova anche Calvini poco dopo, tentativo a lato

40' non ce la fa S. Grandi, già minuti prima aveva dato segnali non confortanti, al suo posto Calvini

35' PASSA IL CAMPOROSSO CON MANAGO'! Indecisione del Vadino e palla poi persa, il numero dieci calcia in area, c'è anche una deviazione ma non basta ad evitare la rete

32' sfida sempre equilibrata, ma occhio a possibili indecisioni/ingenuità che potrebbero costare caro

24' ci prova anche Grandi, tentativo da fuori alto di molto

23' rischia di combinarla il Vadino, indecisione su una palla lunga e Manti non esce, sfera che poi finisce a Travella, ma il portiere ex Ceriale si distende bene

22' poco da segnalare, non sta mancando però l'agonismo in campo, ritmi piuttosto piacevoli. Tanti richiami per Sorace per mister Poggi, sta invece tenendo bene Fazio nel duello con Giovinazzo

13' Ferrara conquista un piazzato, Alla battuta L. Bianco, pallone insidioso che Frenna vede sbucare all'ultimo istante, respinta del portiere e poi Ferrara non riesce a insaccare, si riparte dal rinvio dal fondo

4' traversone di Crudo, sul secondo palo arriva Giovinazzo, pallone alto

3' subito un giallo per A. Bianco

15:02 partiti

PRIMO TEMPO

Formazioni

VADINO: Manti, Plando, Fazio, Bonsignorio, Balbo, D'Aprile, A. Bianco, Gattuso, Ferrara, L. Bianco, Sorace

A disposizione: Rotiroti, Baglio, El Harzli, Esposito, Massa, Zemma, Sinopoli, Savona, Buttu

Allenatore: Poggi

CAMPOROSSO: Frenna, Conrieri, Rotella, Oliveri, Scarfò, Negro, Giovinazzo, S. Grandi, Managò, Travella, Crudo

A disposizione: D'Ercole, Fazzari, A. Grandi, Serra, S. Lodovici, Calvini, Calcopietro, Tofanica, Luci

Allenatore: Carlet

Arbitro: Fabio Fioriello (Imperia)