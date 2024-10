Ermanno Frumento non è più l'allenatore del Bragno.

Lo ha confermato lo stesso allenatore pochi istanti fa dopo il 3-1 incassato dal Millesimo.

"Bisogna interrompere questa spirale negativa in qualche modo. Mi dispiace perchè a Bragno ho ritrovato tanti amici e sono convinto che la squadra abbia i mezzi per raggiungere il proprio obiettivo. Invito i ragazzi a crederci, personalmente mi auguro che questo segnale possa rappresentare la scossa giusta per l'intero ambiente".