Calcio. Promozione: la lotta al vertice entra nel vivo, il racconto di Carcarese-Superba (LIVE)

CARCARESE - SUPERBA 2-0 (10' Brovida rig., 52' Raso aut.)

55' lascia il campo De Matteis, dentro Mombelloni

52' IL RADDOPPIO DELLA CARCARESE! Traversone dalla destra di Bertoni, interviene sul primo palo Raso che, nel tentativo di anticipare Bablyuk, beffa Sommariva deviando nella propria porta

50' è la squadra di Battistel che cerca di chiudere la gara dopo aver sciupato troppe occasioni nel primo tempo, la Superba prova ad agire di rimessa

Si ricomincia, nella Carcarese subito dentro Spozio al posto dell'ammonito Diamanti

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo al "Corrent", Carcarese avanti 1-0 sulla Superba grazie al rigore al 10' di Brovida

44' a terra Kosiqi dopo uno scontro aereo, interviene la panchina biancorossa per verificare le condizioni dell'attaccante

42' ha guadagnato metri la formazione di Mattera in questo finale di primo tempo, prima Fossa e poi Liguori perdono l'attimo per calciare, ci pensa allora Peirotti a cercare la via del gol, Grenna si distende e neutralizza

39' Liguori cerca di sorprendere Grenna sul primo palo, sulla traiettoria c'è però un difensore biancorosso che mette in corner

38' ammonito Diamanti per un intervento su Fossa, punizione Superba dal lato corto dell'area di rgiore

34' continua a sciupare occasioni per il raddoppio la Carcarese: Brovida apre il turbo a sinistra e mette in area un pallone invitante che sbatte su Bablyuk, in anticipo rispetto alla traiettoria del compagno

33' Kosiqi dal fondo trova sul secondo palo De Matteis, colpo di testa in precaria coordinazione che si perde a lato

31' la Carcarese sciupa un contropiede cinque contro uno, ne approfitta allora la Superba che riparte sulla destra mandando poi al tiro Fossa, il cui tentativo viene deviato in angolo da Nonnis

30' monologo biancorosso in questa prima mezz'ora, la squadra genovese fatica a costruire azioni pericolose dalle parti della porta valbormidese

28' Bonifacino si accentra e calcia rasoterra col mancino, Sommariva blocca senza problemi

21' chance clamorosa per il raddoppio biancorosso: Kosiqi lancia Bablyuk che restituisce al centravanti di casa, che calcia troppo centralmente favorendo la parata a terra del numero della Superba, fin qui non pervenuta dalle parti di Grenna

17' ancora Carcarese pericolosa con Brovida, cross rasoterra dalla sinistra, Sommariva, con la collaborazione di un paio di difensori, riescono a evitare il patatrac salvando sulla linea

10' BROVIDA! BIANCOROSSI IN VANTAGGIO! Penalty in totale sicurezza per il numero sette valbormidese, sinistro centrale che taglia fuori causa il portiere genovese, si sblocca il punteggio al "Corrent"

9' RIGORE PER LA CARCARESE! Recupero palla alto di De Matteis, passaggio a Kosiqi che viene sgambettato da un'uscita sciagurata di Sommariva, che falcia l'attaccante di casa diretto verso la bandierina, nessun dubbio per Fousfos

7' è la squadra di Battistel che prova subito a fare la partita, Kosiqi sfonda centralmente e chiama in causa Sommariva, bravo a respingere in tuffo

5' primo spunto di Brovida, oggi schierato a sinistra: cross morbido in mezzo dove Bablyuk calcia di prima col destro mandando a lato di poco

3' punizione dal limite calciata da L. Moretti, respinge la barriera genovese

1' si parte! Carcarese in completo biancorosso, tenuta blu per la Superba

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CARCARESE: Grenna, Bonifacino, Moretti F., Moretti L., Diamanti, Nonnis, Brovida, Bertoni, Kosiqi, Bablyuk, De Matteis. A disposizione : Giribaldi, Casassa, Croce, Ghirardi, Di Noto, Pirotto, Poggi, Spozio, Mombelloni. Allenatore : Battistel

SUPERBA: Sommariva, Raso, Ravera, Malinconico, Iannicella, Mattera, Liguori, Morani, Fossa, Peirotti, Palmisano. A disposizione : Orecchia, Garbellini, Mattiucci, Rossi, Guelfi, Ottogalli, Callà, Badamassi, Vio. Allenatore : Mattera

Arbitro: Fousfos di Albenga