Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. Verdetto già deciso per tre gironi ponentini

Ultimo round per il primo turno di Coppa Liguria di Seconda Categoria.

Nel girone A confronto diretto tra le due candidate al primo posto: il Bordighera e la Vallecrosia Academy.

Ai salesiani basterà un pareggio per passare il turno, grazie alla migliore classifica avulsa.

Qualificazione in ghiaccio per il Cisano nel gruppo B, la squadra di Porcella vuole però il filotto contro i Q&V B, Villanovese e Nolese decreterà la seconda piazza.

Dinamica identica per il gruppo C. Con il Plodio che potrebbe essere raggiunto a quota sei, ma è forte della vittoria nello scontro diretto con il Pietra Under 23.

La Rocchettese attende la capolista, in serata il Cengio B riceverà i pietresi.

Passando al gruppo D, scontro diretto al Ravera tra Pallare e Sassello. Ospiti costretti alla vittoria per proseguire il proprio cammino, un punto sarà invece sufficiente ai biancoblu. Murialdo - Bardineto stabilirà l’ordine per la terza e quarta posizione.

Programma separato invece nel girone E. Città di Cogoleto già al secondo turno, in campo mercoledì sera al Levratto contro la Veloce. Alle 18:00, oggi pomeriggio, Virtus Don Bosco - Priamar.