Calcio, Promozione. Playoff e playout in ballo al Merlo, la webcronaca di Ceriale - Finale

CERIALE - FINALE 0-0



8' Halaj duro su Kacellari, ammonito

7' Molina e Pescio per Secco e Mariani

4' come in questo caso, male però Halaj in rifinitura

3' ripresa iniziata della falsa riga del primo tempo. Il Ceriale gestisce i ritmi, Finale pronto a rompere le linee di gioco biancoblu

1' si riparte!

SECONDO TEMPO

46' il primo tempo si chiude con il tiro di Halaj, interno destro che non gira a sufficienza per trovare lo specchio

45' ci sarà un minuto di recupero

40' ammonito Cafarotti

34' Il Ceriale insiste a sinstra, Secco appostato sul secondo palo colpisce l'esterno della rete

32'problemi per Taku, entra Vittorio Brollo

28' punizione dal limite per Halaj, conclusione rasoterra sul primo palo, Negro blocca con sicurezza

26' il Finale lavora bene in fase di non possesso, deve salire però di tono dalla trequarti in su per riuscire a impensierire i biancoblu di Mambrin

25' prova Renda dal limite, conclusione contrata dalla difesa del Ceriale

21' ammonito Renda

20' scivolone di Nazarenko, per Gabriele Beluffi si apre il corridoio per puntare verso Scalvini, perfetto l'intervento in uscita bassa dell'ex numero uno di Cairese e Albenga

15' la prima azione in linea è del Ceriale, Secco dal limite non impatta nel migliore dei modi la sfera, pallone sul fondo

8' angolo non calciato al meglio da Kacellari, parte il contropiede del Finale, Mambrin non gradisce...

4' Finale molto aggressivo in questo avvio di gara, i giallorossi vogliono subito lasciare la propria impronta sulla partita

1' si parte!

PRIMO TEMPO



Ceriale: Negro, E. Prudente, Giudice, Gagliano, Andreetto, Genduso, Secco, Kacellari, Vierci, Mariani, Beluffi.

A disposizione: Vinci, Cortesi, G. Prudente, Andreetto, Gaudino, Bonifazio, Molina, Pescio, Gayubo.

Allenatore: Mambrin



Finale: Scalvini, Nazarenko, Caligaris, Belvedere, Pastorino, Taku, Renda,Shpuza, Halaj, Cafarotti, Risso.

A disposizione: Martinetti, V. Brollo, Bertorello, Ballone, Mallarino, Genta, Dagnino, Palumbo, Trevisano,

Allenatore: Delucis - Scalia



Arbitro: Prastaro di Genova