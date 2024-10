Calcio. Il Pontelungo si sblocca, 3-0 all'Albissole per il primo successo in campionato

Super prova per il Pontelungo che trova la prima vittoria in campionato ai danni di un’Albissole che incappa nella seconda sconfitta in stagione.

Nel primo tempo sblocca la sfida Caneva, apertura sulla destra per Ardissone che crossa per il compagno che anticipa tutti e di testa gonfia la rete. Per il raddoppio bisogna attendere il 77° quando Badoino in tuffo trova il goal sul secondo palo questa volta su cross di Ciravegna. Nel finale è la volta di Rocca, Delfino riconquista un pallone, serve in mezzo Ciravegna che viene contrastato, il rimpallo favorisce l’attaccante granata che chiude i conti per il 3 a 0 finale. C’è tempo anche per la mezza rovesciata di Ciravegna che si infrange sulla traversa.

Settimana prossima trasferta in casa dell’Argentina Arma, fanalino di coda con 0 punti conquistati in questi primi quattro turni.

PONTELUNGO - ALBISSOLE 3-0

Marcatori: Reti: : 29’ Caneva, 63’ Badoino A., 77’ Rocca.

Pontelungo: Ghiozzi, Corciulo, Calcagno, Roascio, Calandrino M., Farinazzo, Guardone, Asteggiante (49’ Ciravegna), Caneva (64’ Rocca), Sfinjari (59’ Badoino A.), Ardissone.

A disposizione: Breeuwer, Alizeri, Pollero, Chariq, Delfino, Bolia.

Allenatore: Zanardini

Albissole: Scatolini, Acquanita, Guarco, Cancellara, Favorito, Rolandi (70’ Chiarlone), Mancini (72’ Schiano), Ghigliazza (85’ Rossini), Diana, Rebagliati (72’ Andreazza), Cuka (60’ Polito).

A disposizione: Turone, Zunino, Gallo, Scarfì.

Allenatore: Sarpero (squalificato)

Arbitro: Gorlero di Imperia