CALCIO. L'ALBENGA DEI SOGNI NON ESISTE PIU'. RESCISSIONE PER MISTER MARIOTTI, VIA ANCHE UNA QUINDICINA DI CALCIATORI

Si è svolta questa sera l'atteso summit tra la dirigenza dell'Albenga, lo staff e la squadra bianconera.

Non sono emerse purtroppo novità positive.

Mister Mariotti non è più l'allenatore dei bianconeri, è stata infatti firmata la rescissione consensuale.

E' altamente probabile che anche il direttore Francesco Virdis possa salutare ad ore l'Annibale Riva.

Ampio anche il numero dei giocatori in partenza. Da quanto raccolto negli ultimissimi minuti, si è parlato infatti addirittura di una lunga fila di calciatori a firmare la rescissione, addirittura una quindicina in attesa di conferme ufficiali dal club. Praticamente quasi tutti i big.

Un esito calcistico infausto, atteso, ma comunque doloroso per la piazza ingauna. L'Albenga dei sogni di inizio stagione non c'è più.