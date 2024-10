Il Vado sta ancora facendo fatica a trovare la propria rotta. Battere l'Albenga avrebbe rappresentato un bel salto in avanti per i rossoblu. Anche per Andrea Venneri autentico riferimento nello scorso campionato all'interno della retroguardia bianconera.

Il difensore tutto sommato ha archiviato con un pollice alto il pari maturato al Chittolina, sottolineando come i margini per recupero siano ancora ampi.