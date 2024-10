Imperia-Dorato non s'ha da fare, la società nerazzurra resta attiva sul mercato

Niente Santiago Dorato per l'Imperia. L'esperto italo-argentino non sarà il nuovo attaccante nerazzurro. Non è stato trovato l'accordo tra il 36enne e la società, che resta attiva sul mercato come conferma il direttore generale Matthew Scuffi: "Stiamo valutando diverse opzioni per quanto riguarda l'attacco, cercando il profilo più adatto alla causa di mister Buttu. Ovviamente qualora si presentasse un'occasione, vorremo coglierla per infoltire la rosa nel reparto avanzato anche prima della finestra di mercato di dicembre, se possibile".

Intanto arrivano buone notizie per l'allenatore e per tutto l'ambiente: a proposito di attaccanti, Lenny Castagna è rientrato in gruppo. Lui e Totaro al momento sono gli unici centravanti di ruolo al servizio dei nerazzurri.

Sono tornati ad allenarsi anche i due grandi assenti di Asti, ovvero Giglio e Osagie. Contro il Derthona tornerà anche Sylla, dopo aver scontato il turno di squalifica.