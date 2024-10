Calcio, Albenga. Ingresso libero oggi pomeriggio contro il Novaromentin: "Chi ha a cuore i colori bianconeri venga a sostenerci"

Dopo un avvio di stagione complicato a livello di rapporti, l'Albenga ha deciso oggi durante la mattinata di aprire i cancelli dell'Annibale Riva nellla sfida contro il Novaromentin.

"Come gesto di apertura nei confronti dei nostri tifosi, oggi pomeriggio tutti i nostri supporter potranno accedere gratuitamente all'Annibale Riva. Sappiamo di doverci rimboccare le maniche per dare ulteriore linfa al nostro progetto e, per riuscirci, è necessario il sostegno della nostra tifoseria. Chi ha a buon cuore i colori dell'Albenga venga oggi al campo a sostenerci".