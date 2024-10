Pallanuoto. Rabbia Savona contro la direzione arbitrale, Gervasio: "Un'indecenza che non meritiamo"

"Lo ribadisco, questa è veramente un indecenza e ha perfettamente ragione Angelini a non rilasciare dichiarazioni in questo momento". È un caso probabilmente più unico che raro vedere una figura come Giuseppe Gervasio così come è stato nell'immediato post di Rari Nantes Savona - Pro Recco andata in scena nel pomeriggio odierno alla Zanelli.

La compagine recchellina ha vinto 12-7 una gara pesantemente condizionata dalla direzione arbitrale ad opera dei signori Alessandro Severo e Arnaldo Petronilli, entrambi di Roma. Troppo decisivo sul risultato finale il peso delle decisioni dei due fischietti, un operato che ha fatto letteralmente imbufalire il club savonese.

"In questo momento deve parlare solo la società - ha tuonato ancora Gervasio - intervenire perché questo vuol dire distruggere un patrimonio, vuol dire un comportamento indegno che assolutamente una città come Savona e una squadra come la Rari Nantes Savona non meritano".

Analizzando la gara, il vicepresidente biancorosso ha continuato: "Una partita che Savona ha giocato benissimo finché gli arbitri gliel'hanno lasciata a giocare e questo ci fa solo che piacere per il futuro, purtroppo in questo momento credo che qualcuno si dovrebbe fare veramente degli esami di coscienza a livello arbitrale".

Il bilancio del tabellino evidenzia le espulsioni di Figlioli (per reciproche scorrettezze con Di Fulvio a 0'53 del secondo tempo), di Rocchi a 4'06 e Rizzo a 7'56 del terzo tempo per cui adesso si teme la stangata del Giudice Sportivo, oltre a quelle per limite di falli di Bruni ed Erdelyi nel terzo tempo. Un carico che assieme ad altre decisioni decretate durante il match apparte oggettivamente troppo per quanto visto in acqua.

"Quello che dispiace è che il Recco non ha bisogno di questi aiuti, Recco è forte e il Savona ha dimostrato in questo momento di poter competere con loro - ha concluso Gervasio - Peccato che decidano altri e non la vasca".

Già nel post partita, intanto, dalla società savonese è trapelata l'intenzione di farsi sentire sui tavoli della federazione. La stessa federazione presieduta da Paolo Barelli, oggi a bordo piscina seduto rispettivamente al fianco del presidente della Pro Recco Maurizio Felugo e del nuovo proprietario dei recchellini Alexandre Behring.