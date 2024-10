Calcio. Eccellenza. Arriva la prima vittoria in campionato per il Pietra Ligure, Dominici e Sogno bastano a superare l'Arenzano

PIETRA LIGURE - ARENZANO 1-0 (Dominici 24' rig, Sogno 80')

51' FINISCE QUA!

48' falloso Cicirello su Ga. Insolito, punizione preziosa per il Pietra

46' sei di recupero

46' Puddu per Castiglione

42' fuori Pellicciari e dentro Enneiymy negli ospiti. Esce Rovere e spazio a Lufi nel Pietra

40' Lupi - Bruzzone nell'Arenzano

38' almeno un tiro si è visto in casa Arenzano, anche se alto Lagorio ci ha provato

35' Franco per Dominici nei locali

35' MAGIA DI SOGNO! RADDOPPIA IL PIETRA. PALLONETTO DELIZIOSO E VALLARINO FUORI CAUSA

33' Rovere lancia Sogno, l'attaccante una volta in area non riesce a centrare la porta

32' Odasso per Sancinito nel Pietra

30' non nasconde la propria frustrazione Corradi, che sta continuando ad incitare e guidare i suoi

28' non riesce proprio a rendersi pericoloso l'Arenzano, nonostante stia continuando a provare a gestire la palla

26' sfida che vede diverse interruzioni anche nella ripresa, ora a terra Borlotti e richiesto l'intervento del massaggiatore

18' fallo di reazione di Matteo Calcagno, ammonito dopo un fallo fischiato a favore

14' costretto ad uscire Trocino, dentro Cicirello. Esce anche Pastorino e dentro Minardi. Aumenta il peso offensivo Corradi

12' punizione Arenzano battuta da Pastorino, allo stacco Baroni, ma tutto fermo per fallo in attacco

9' ancora Rovere, filtrante poi per Sogno ma gran chiusura di A. Calcagno

7' ci prova Gabriele Insolito, conclusione bassa sul fondo ma buono strappo di Rovere

5' chiede pazienza ai suoi Corradi, le possibilità di pareggiare ci sono tutte

16:00 ripartiti

Baroni - Piccardo nell'Arenzano

SECONDO TEMPO

46' finisce sul fuorigioco di Sogno la prima frazione. Pietra avanti con il rigore di Dominici ma sfida equilibrata

45' uno di recupero

40' Piccardo ferma Dominici ma per il direttore di gara non c'è fallo, proteste veementi dell'attaccante e di mister Cocco: "E' impossibile". In caso di fallo, sarebbe stato rosso per il difensore

37' problema per Jimmy Insolito, lascia il campo e dentro Sogno

35' decisamente aumentata la temperatura in campo

34' Trocino dal limite, si distende Vernice

33' ammonito Gabriele Insolito, falloso su Damonte

31' PROTESTE ARENZANO PER UN MANI DI ROVERE, LASCIA PROSEGUIRE L'ARBITRO MA PROTESTE IMMEDIATE DEGLI OSPITI

30' in ritardo Sancinito su Bruzzone, punizione Arenzano

29' al tiro Lorenzo Damonte, blocca facile Vernice

26' due possibili contatti da rigore per il Pietra in pochi secondi. Prima steso Ga. Insolito, poi un tocco di mano sulla conclusione dal limite

24' TRASFORMA DOMINICI! Dopo la rete, il coro dei tifosi biancocelesti

23' RIGORE PIETRA! Dopo un contatto in area, sfera a Dominici che toglie la sfera e Vallarino interviene sull'attaccante, nessun dubbio per l'arbitro

20' ci mette il piede Piccardo sull'azione personale di Dominici, rimessa Pietra

19' gioco spezzettato e qualche errore in piu in fase di possesso da entrambe le parti

12' poco da segnalare finora, inizio equilibrato con l'Arenzano manovriero in questi primi minuti

6' ammonito Piccardo, irregolare dopo una buona rotazione di Dominici a seguito di un laterale

15:00 partiti. Prima dell'inizio, premiato Pili con una targa per le 100 presenze in biancoceleste

PRIMO TEMPO

Formazioni

PIETRA LIGURE: Vernice, Gasco, Pili, Sancinito, Gianmarco Insolito, Dominici, Rovere, Borlotti, Aicardi, Castiglione, Gabriel Insolito

A disposizione: Scalvini, Odasso, Lufi, Puddu, Sogno, Guardone, Gibertini, Lingua, Franco

Allenatore: Cocco

ARENZANO: Vallarino, Pellicciari, Matteo Calcagno, Andrea Calcagno, Piccardo, Lagorio, Lorenzo Damonte, Bruzzone, Rezi, Pastorino, Trocino

A disposizione: Faggiano, Thellung, Baroni, Enneiymy, Cicirello, Alessandro Damonte, Lupi, Minardi, Risso

Allenatore: Corradi

Arbitro: Alessandro Cisternini (Seregno)

Assistenti: Andrea Bordone (Chiavari) - Federico Di Benedetto (Novi Ligure)