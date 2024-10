Savona, l'area fitness del parco di Piazza delle Nazioni inizia a prendere forma. Installate le attrezzature

Mancano ancora delle parti, poi ci sarà da sistemare la base delle installazioni con la pavimentazione anti trauma. Manca poco al completamento dell'installazione si un'area fitness per favorire l'inclusione delle persone con disabilità attraverso la realizzazione di infrastrutture per l'attività ludico sportiva nel Parco Piazza delle Nazioni.

L'intervento è finanziato con il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità della Regione Liguria per 39mila euro e le attrezzature sono state installate nella parte del parco compresa tra via Leopardi e Corso Ricci, dove c'era l'area canina, di facile accesso dal vialetto asfaltato.

Il progetto si collega anche ad un un patto di collaborazione con gli abitanti del quartiere che se ne occuperanno. Sono stati proprio loro a chiedere all'amministrazione comunale di realizzare lì l'area ludico sportiva per persone disabili.

La realizzazione del nuovo spazio dedicato alle persone con disabilità dovrebbe contribuire a combattere il degrado di quello spazio, spesso occupato da balordi e persone che vi bivaccano, rendendo l'area più frequentata dai cittadini. L'intervento prevede l'installazione di tre postazioni multi-funzioni tutte utilizzabili da soggetti disabili con relativa cartellonistica esplicativa e verrà realizzato un sottofondo con materiale anti trauma.