Non si disputerà domani Vado - Asti, gara valida per l'ottava giornata del Campionato Nazionale Under 19.

La partita, fissata in origine per il pomeriggio di domani, è stata spostata a venerdì 13 novembre alle ore 17:00 a causa del forte peggioramento meteo previsto in Liguria per il fine settimana.