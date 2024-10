Calcio. Attenzione massima per le strutture adiacenti ai fiumi. Il Quiliano esonda nel "Picasso", la situazione del Bormida spinge al rinvio Mallare - Golfodianese

Sarà una nottata di profonda apprensione quella che si apprestano a vivere tante squadre del nostro comprensorio.

Non pochi impianti, soprattutto in Val Bormida, sono attigui a corsi d'acqua già in piene dalle prime ore della serata.

Mallare - Golfodianese è stata rinviata d'ufficio date le condizioni della Bormida di Spigno, ma dopo gli allagamenti della settimana scorsa sono nuovamente attenzionati sia il "Ponzo" di "Bragno" che il Perotti di Dego.

A Quiliano il fiume ha rotto gli argini, coinvolgendo anche il manto del "Picasso", seppur al momento non siano registrati danni gravi nonostante il campo, come confermato dalla Polisportiva, risulti allagato.

La situazione sarà monitorata anche nel corso della notte, in attesa che il fronte principale, al momento sulla Francia, faccia il proprio ingresso sul nostro territorio.