Rari Nantes Savona. Domani pomeriggio torna la Champions nella tana dell'Olimpiacos

Mercoledì 30 ottobre alle ore 18,15, la BPER Rari Nantes Savona affronterà la sua terza partita in campo europeo in trasferta nella piscina “P. Kapagerof” di Atene, con i greci dell’Olympiacos SFP nell’incontro valevole per la terza giornata del Gruppo D della seconda fase denominata Group Stage della Champions League 2024/2025.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Boris Margeta (Slovenia) e Vojin Putnikovic (Serbia). Il Delegato Len sarà Andy Hoepelman (Olanda).

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla European Aquatics TV al seguente link: https://euroaquaticstv.com/stream/IKdsjo38fZp_p9vDzRngrYpOEiyX03YMIwbY1lu20FM