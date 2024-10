Pallanuoto, torna la Champions League: c'è il super Olympiacos sul cammino dell'EuroRari

La corazzata Olympiacos sul cammino europeo della BPER Rari Nantes Savona. Si gioca alle 18.15 odierne la sfida valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League: ad Atene, la squadra di Alberto Angelini affronta una delle grandi favorite per la vittoria finale della competizione e ovviamente indiziata principale al primo posto del gruppo D.

Secondi a pari merito con il Sabadell (sebbene al momento pesi il ko casalingo proprio con i catalani) dopo aver espugnato la vasca del Primorac, i biancorossi vanno a caccia di punti al cospetto di un ambiente che si preannuncia caldissimo dal punto di vista del tifo. Oltre a quelle legate all'atmosfera, però, le difficoltà principali per Nicosia e compagni arriveranno dal confronto in vasca contro profili di alto livello quali vecchie conoscenze come gli ex Recco Zalanki e Kakaris oltre ai vari Fountoulis, Genidounias, Nikolaidis e Papanastasiou: alfieri sapientemente guidati dal tecnico croato Hrvoje Koljanin, che può inoltre contare sui connazionali Loncar e Buslje.

In casa savonese torneranno a disposizione Rocchi e Rizzo, squalificati in campionato dopo quanto avvenuto nella sfida con la Pro Recco. Ancora assente per infortunio, invece, Luca Damonte: una defezione pesantissima in occasione di una gara così importante della massima competizione europea per club.

Arbitreranno l'incontro i signori Boris Margeta (Slovenia) e Vojin Putnikovic (Serbia). Il Delegato Len sarà Andy Hoepelman (Olanda). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla European Aquatics TV.