Rari Nantes Savona. Nella terra di Pindaro capitan Rizzo non si lascia sedurre dal successo sull'Olympiacos: "Il risultato è sempre una conseguenza del lavoro"

La vittoria della Rari Nantes Savona ad Atene ha avuto la giusta eco non solo in Italia, ma anche a livello europeo. Battere ad Atene l'Olympiacos non è infatti un'impresa che arriva per caso. A confermarlo è stato anche capitan Rizzo nel post partita, focalizzando la propria analisi sul lavoro portato in acqua, sia in allenamento che durante il match di Champions League.

“E' stata una partita forte, intensa, di ordine ed equilibrio, sicuramente una bella partita.

Queste sono le partite di Champions League, è stato bellissimo giocarla e ovviamente la vittoria ci gratifica, ma il risultato è sempre una conseguenza di tutto quello che riusciamo a fare. Abbiamo impostato la partita nella maniera giusta, abbiamo provato a sentire tutto quello che ci ha detto il Mister sia in fase offensiva che in fase difensiva. Siamo venuti al Pireo contro l'Olympiakos che è una delle squadre candidate alla vittoria finale e abbiamo fatto 3 punti. Siamo soddisfatti, ma questo risultato ci deve dare solo un significato. Siamo sulla strada giusta, ovviamente non siamo arrivati da nessuna parte, ma stiamo lavorando nella direzione corretta”